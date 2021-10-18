【時報-台北電】證券時報網訊，數據寶統計上周北向資金持股狀況，結果顯示，北向資金持股數中，共12個行業環比增加，尤以銀行業幅度最明顯，北向資金增持其146.77億股，鋼鐵及採掘業緊追在後。若以增幅來看，北向資金偏愛軍工及通信業；此外，交通運輸連8周獲北向資金加倉，食品飲料業則連3周獲加倉。

　數據也顯示，北向資金連4周買進87檔個股。其中，17檔個股獲連7周加倉。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#北向資金 #持股

延伸閱讀