【時報記者莊丙農台北報導】華德動能(2237)與日本住友商事株式會社聯合開發、設計和製造符合日本法規的電動化巴士，將在日本西鐵巴士北九州小倉汽車營業所和日本西鐵島城汽車營業所進行示範運行。

華德者出，為了實現日本政府提出的「2050年實現碳中和」目標，該電動巴士的示範運行，除了驗證駕駛性能、環境影響和操作方面的各種問題外，目的在降低日本公車的運營成本，並促進高性能、低成本的電動巴士普及化。

日本住友商事於2020年2月12日取得華德私募普通股，為可以協助華德擴展全球業務行銷策略投資人，也為引領世界發展的全球性企業之一。日本住友商事參與投資日本國內最大的電動車充電基礎建設計畫、歐洲最大的停車場業者及北美最大的共享汽車營運業者，日本住友商事對電動商用車以及移動性服務相關事業採取積極性發展。

因應電動商用車市場需求的快速成長，華德台中港廠的新建工程今年10月初取得使用執照，並在第4季裝機試產，明年第1季正式投入量產營運。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意