大陸國家統計局18日公布經濟數據，其中2021年前9個月大陸固定資產投資（不含農戶）共計人民幣（下同）39.7827兆元，年增長7.3％。
大陸國家統計局18日表示，2021年前9個月大陸固定資產投資增長7.3％；比2019年同期增長7.7％，兩年平均增長3.8％。其中，民間固定資產投資22.7473兆元，年增長9.8％。9月份固定資產投資（不含農戶）較8月增長0.17％。 分產業看，第一產業投資1.0395兆元，年增長14.0％；第二產業投資11.9071兆元，增長12.2％；第三產業投資26.8360兆元，增長5.0％。
第二產業中，工業投資年增長12.2％。其中，採礦業投資增長6.2％，製造業投資增長14.8％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長1.6％。 第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）年增長1.5％。其中，水利管理業投資增長5.4％，公共設施管理業投資與上年持平，道路運輸業投資增長0.4％，鐵路運輸業投資下降4.2％。
(時報資訊)
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