全球網路資安領導廠商趨勢科技宣布其Trend Micro Vision One再次榮獲業界肯定，在2021年第4季Forrester New WaveTM延伸式偵測及回應 (XDR) 供應商 (The Forrester New WaveTM: Extended Detection and Response (XDR) Providers) 報告中列為領導者，並在「現今產品」(Current Offering) 類別中榮獲最高分殊榮。
趨勢科技產品行銷副總裁 Wendy Moore 表示，今日資安分析師必須面對各種艱難任務，既要發掘重大威脅，又要防止駭客攻擊造成永久損害。然而他們卻經常面對可視性嚴重不足以及警示通知爆量的問題。為此，我們打造了一套單一整合平台來解決這些挑戰，我們很高興獲得 Forrester 獨立分析報告的肯定，將我們定位為領導者。
此外，New Wave 報告也指出，趨勢科技的忠實客戶對於該產品的資安成效充滿信心。該報告更補充道，客戶提到趨勢科技產品規劃藍圖的透明度以及卓越的客戶支援 (包括還在評估階段時) 是其成功的要素。
在全部受測的14家廠商當中，趨勢科技XDR在Forrester 10項評選條件中有7項獲得優異成績，包括可視性、偵測、調查、產品架構、威脅追蹤、產品安全性、產品願景。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：