（臺灣中小企業永續循環專館 (IGEM Virtual 2021)。圖/業者提供）
根據麥肯錫顧問預估，循環經濟將在2030年創造全球一年1.8兆歐元的經濟利益，臺灣循環經濟產業亦為「5+2」產業創新重點政策之一，業者實力不容小覷，今年更組團參加馬來西亞IGEM展，展出品項自居家飾品、生活用品、綠建材、醫材、布品等，全方位展示臺灣循環經濟產業實力。
馬來西亞綠色科技展(International Greentech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia, IGEM)為東協市場最具規模的循環經濟展會，自去年起改為線上虛擬展會形式舉辦。此次臺灣展商以「臺灣永續循環專館（Circular Economy Taiwan Pavilion）」為主題，邀集碩碧、晶泰水泥、萊鎂、美科、麥邁、豐成、境東、環海淨塑、東芳、仁美等公司及相關合作計畫團隊，共同展出臺灣綠色永續技術與產品，內容包含橡塑膠回收水刀處理技術應用、柚香抽取物製品與技術；再生塑料製作的容器產品、與木頭混鏈的塑膠地板、洗髮瓶罐；亦有石材廢料文創商品、陶粒夾層的隔熱磚、攜帶式呼吸器等，展品多樣且應用領域多元，顯示臺灣業者創新能力。
此次臺灣專館當中，亦規劃展出「臺灣永續材質圖書館(Sustainable Materials Library, 簡稱SML) 」成果。該圖書館2020年創立的，包含七大類永續材料：塑膠、纖維、橡膠、金屬、礦物、天然材料及其他類，線上資料庫館藏超過450件MIT綠色永續材質，將透過此次國際展曝光機會，資料庫同步提供線上材質媒合，推廣更多臺灣永續材質給海內外企業開發出優質精緻產品，以提高臺灣循環經濟產業國際聲量。
Covid-19疫情讓大家重新思考人類與環境的關係，永續生活成為普世價值，循環經濟所掀起的全球製造業革新已成為必然趨勢，本次「臺灣循環經濟館」透過不受時空限制的虛擬展會，讓臺灣業者突破疫情、接軌國際，把握國際循環經濟商機。
【IGEM 線上展】https://virtual.igem.my/
(時報資訊)
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