專為多雲環境提供儲存即服務的全球IT先驅Pure Storage宣布在Gartner 2021年「分散式檔案系統與物件式儲存魔力象限」（Magic Quadrant for Distributed File Systems & Object Storage）以「願景完整性」與「領導力」兩大重要指標在快速成長的非結構化資料儲存市場中獲選為領導者。這是Pure Storgae首次在Gartner分散式檔案系統與物件式儲存魔力象限報告中榮獲領導地位。
Pure Storage FlashBlade副總裁暨總經理Matt Burr表示，自FlashBlade問世以來，我們深信將非結構化資料與物件式檔案相互整合，讓工作負載能夠彙整至單一平台，對於推動現代化應用的未來至關重要。很高興看到業界與我們一起邁向這項願景，更感謝魔力象限給予的肯定，這是我們優秀團隊、客戶及合作夥伴共同創造的一份殊榮！
Pure的整合式高速檔案暨高速物件儲存（UFFO）平台FlashBlade是專為現代化應用所打造，廣獲25%以上的財星百大（Fortune 100）企業採用，更於2021年迎來10億美元銷售紀錄的重大突破。秉持著不斷創新的信念，FlashBlade近幾年已陸續寫下了多項嶄新里程碑，包括：
·FlashBlade新增多項功能提供原生SMB支援以及完整的勒索病毒防護。·Pure透過AWS Outposts和Pure Storage on Equinix Metal讓公有雲和邊緣運算客戶也能使用FlashBlade。
·FlashBlade在分散式檔案系統與物件式儲存類別中榮獲2021年Gartner Peer Insights客戶首選。
(時報資訊)
#多雲環境
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