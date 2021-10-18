大陸國家統計局18日公布經濟數據，其中2021年前9個月，大陸房地產開發投資人民幣（下同）11.2568兆元，年增長8.8％；比2019年前9月份增長14.9％，兩年平均增長7.2％。

大陸國家統計局18日公布，2021年前9個月，大陸房地產開發投資年增長8.8％。其中，住宅投資8.4906兆元，增長10.9％。 期間，東部地區房地產開發投資5.9381兆元，年增長7.9％；中部地區投資2.3627兆元，年增長14.3％；西部地區投資2.5129兆元，增長6.9％；東北地區投資4431億元，增長3.7％。 期間，房地產開發企業房屋施工面積928,065萬平方公尺，增長7.9％。其中，住宅施工面積656,884萬平方公尺，增長8.2％。房屋新開工面積152,944萬平方公尺，下降4.5％。其中，住宅新開工面積113,374萬平方米，下降3.3％。房屋竣工面積51,013萬平方公尺，增長23.4％。其中，住宅竣工面積36,816萬平方公尺，增長24.4％。

(時報資訊)

#大陸 #房地產

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
10/16
S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.94(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7219.91 -14.12(0.20%)
17:31
法國CAC
6677.45 -50.07(0.74%)
17:31
德國DAX
15520.52 -66.84(0.43%)
17:31

延伸閱讀