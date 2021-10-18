美國半導體大廠英特爾這兩年積極重振旗下業務，盼能盡快拿回失去的領導地位，執行長Pat Gelsinger近日再透露雄心，公開英特爾希望贏回大客戶蘋果，甚至不排除幫蘋果代工晶片的可能性。
Market Watch報導，Pat Gelsinger現身《Axios on HBO》節目，並接受記者Ina Fried的訪問，Pat Gelsinger在過程中表示，他不會怪蘋果放棄英特爾，選擇自行打造專屬的晶片。
Pat Gelsinger補充說道，「蘋果肯定是認為，他們能生產出比我們更好的晶片，所以我要做的就是創造一個比他們更好的晶片，隨著時間推移，我們希望能贏回他們這部份的業務，甚至是未來更多的業務。」
與此同時，Pat Gelsinger強調，英特爾必須在競爭中勝出才能奪回蘋果的信任，「我必須確定我們的產品比他們更好，生態系統比他們更出色有活力，我們需要創造一個更有說服力的理由，讓客戶忠於使用我們的產品。」
英特爾從2005年就開始為蘋果打造Mac book電腦晶片，但去年蘋果開始選用自行研發的晶片，並逐步汰換掉英特爾，Pat Gelsinger說：「英特爾跟蘋果重新合作可能需要數年時間，另一個選擇是為蘋果代工晶片。」
英特爾今年宣布將拓展晶圓代工領域，盼能在此方面追上龍頭台積電的腳步，先前Pat Gelsinger也透露，英特爾已經爭取到亞馬遜、高通等公司的晶圓代工業務。
事實上，目前蘋果、Google、亞馬遜與臉書等科技巨擘，都開始自行研發晶片，再交由晶圓代工廠生產，市占達53%的台積電具有優勢。此外，有分析師就認為，半導體產業將進一步重組為設計、生產2大部門，晶圓代工市場將持續成長。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：