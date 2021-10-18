【時報-台北電】因全球能源價格飆升，導致冶煉企業成本上漲，世界最大的鋅生產商之一，總部位於比利時的Nyrstar宣佈，旗下3個歐洲鋅冶煉廠因電力成本飆升將減產50%，使供應更為吃緊，另外，投資者押注美國聯準會(FED)將於下月開始縮減資產購買規模，並將注意力轉向加息時機，美元走低，基本金屬普漲，致倫敦(LME)鋅價連5個交易日上揚。

終場上周五(10/15)倫敦(LME)期鋅上漲7.54%，較前一日再漲266美元，報每公噸3,794.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

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