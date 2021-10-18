【時報-台北電】大陸國家統計局初步核算，前三季國內生產總值(GDP)823131億元，按可比價格計算，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%，比上半年兩年平均增速回落0.1個百分點。

分季度看，一季度同比增長18.3%，兩年平均增長5.0%；二季度同比增長7.9%，兩年平均增長5.5%；三季度同比增長4.9%，兩年平均增長4.9%。

分產業看，前三季度第一產業增加值51430億元，同比增長7.4%，兩年平均增長4.8%；第二產業增加值320940億元，同比增長10.6%，兩年平均增長5.7%；第三產業增加值450761億元，同比增長9.5%，兩年平均增長4.9%。

從環比看，三季度國內生產總值增長0.2%。

綜觀各項指標表現，前三季度，農業（種植業）增加值同比增長3.4%，兩年平均增長3.6%。全國夏糧早稻產量合計17384萬噸（3477億斤），比上年增加369萬噸（74億斤），增長2.2%。

前三季全國規模以上工業增加值同比增長11.8%，兩年平均增長6.4%。9月份，規模以上工業增加值同比增長3.1%，兩年平均增長5.0%；環比增長0.05%。分三大門類看，前三季度採礦業增加值同比增長4.7%，製造業增長12.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長12.0%。

前三季第三產業持續增長。分行業看，前三季度資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業增加值同比分別增長19.3%、15.3%，兩年平均分別增長17.6%、6.2%。9月份，全國服務業生產指數同比增長5.2%，比上月加快0.4個百分點；兩年平均增長5.3%，加快0.9個百分點。

前三季社會消費品零售總額318057億元，同比增長16.4%，兩年平均增長3.9%。9月份，社會消費品零售總額36833億元，同比增長4.4%，比上月加快1.9個百分點；兩年平均增長3.8%，加快2.3個百分點；環比增長0.30%。

前三季全國固定資產投資（不含農戶）397827億元，同比增長7.3%，兩年平均增長3.8%；9月份環比增長0.17%。

前三季貨物進出口總額283264億元，同比增長22.7%。其中，出口155477億元，增長22.7%；進口127787億元，增長22.6%；進出口相抵，貿易順差27691億元。9月份，進出口總額35329億元，同比增長15.4%。其中，出口19830億元，增長19.9%；進口15498億元，增長10.1%。

前三季全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.6%，漲幅比上半年擴大0.1個百分點。其中，9月份全國居民消費價格同比上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點；環比持平。

前三季全國城鎮新增就業1045萬人，完成全年目標的95.0%。9月份，全國城鎮調查失業率為4.9%，比上月下降0.2個百分點，比上年同期下降0.5個百分點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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