【時報記者沈培華台北報導】國際廢鋼價格續揚，隨著國際原料價格上漲，市場鋼筋買氣增溫，豐興(2015)本周續漲廢鋼200元，連續兩周共漲400元，鋼筋成品跟漲，調漲300元，重啟漲勢。

回顧上周，隨著國際原料價格先漲，豐興上周原料價格先漲，率先漲廢鋼每公噸200元，鋼筋則為連續第三周平盤。近期國際原料價格持續上漲帶動，豐興本周續漲廢鋼200元，鋼筋成品跟漲，調漲300元，型鋼產品則仍維持平盤。

近期國際廢鋼價格上漲，市場鋼筋買氣穩增，豐興本周再漲廢鋼每噸200元，本周廢鋼收購價漲到每公噸1萬2600元；鋼筋漲300元為每公噸2萬3400元。型鋼產品持穩平盤為每公噸2萬7000元。

近期國際廢鋼原料行情續穩健，日本2H廢鋼持平於高檔每公噸535美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價續漲8美元為每公噸478美元。澳洲鐵礦砂由每公噸136.25元下跌124.65美元。

(時報資訊)

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