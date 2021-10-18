【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在推出新款iPhone 13系列手機一個月後，蘋果將在本周一舉辦今年秋季的第二場新品發表會。
在美東時間周一（18日）下午1點（台灣時間19日凌晨1點）的線上活動中，蘋果料將推出兩款高階MacBook Pro筆記型電腦，將採用其自行研發的新一代處理器晶片M1X。此外，蘋果還可能推出更新版的入門級AirPods無線藍牙耳機，可能引進更多AirPods Pro系列的功能。
蘋果的活動將為本周繁忙的科技新品發表會拉開序幕。在蘋果之後，還有數家公司趕在每年的重頭戲、年底節日購物季之前推出新產品。谷歌將在台灣時間20日凌晨1點推出Pixel 6智慧手機，而三星電子將在20日晚間10點舉辦神秘的「Galaxy Unpacked Part 2」發表會，其保密的程度連各大傳聞追蹤媒體事前都不知情。雖然相關訊息不多，但業界臆測三星可能推出Galaxy S21 FE新款旗艦手機，或者發表市面上現有機種的新顏色。
儘管零組件短缺，但PC需求仍不斷成長。根據市場研究公司IDC 調查，第二季包括桌機和筆電在內的PC出貨量達到8360萬台，較去年同期成長13.2%。
投銀Wedbush知名分析師Dan Ives表示，儘管面臨著有如末日般的供應鏈問題，但蘋果仍決定推進新產品發表，如同昭告天下「蘋果有信心在節日旺季時將產品交到客戶手中」。
業界普遍預期MacBook筆電將是蘋果周一發表會的聚光燈所在。彭博社報導，這將是5年來MacBook Pro筆電首度的重大更新。如果邀請函上的「Unleashed」標語和插圖隱含任何暗示，那麼蘋果料將在這場發表會上花大量時間宣傳MacBook Pro的運算速度和性能升級，該高階新款蘋果筆電估將採用M1X晶片，將比前一代的M1晶片速度更快、效能更好。
據傳新版MacBook Pro筆電將提供14寸和16寸兩種尺寸選擇，也將擁有更窄的邊框、改良的螢幕、更長的電池續航力以及更多記憶體選擇。
天風國際證券知名蘋果分析師郭明錤則表示，蘋果將放棄「觸控列」（touch bar）這個MacBook系列筆電最具爭議的功能之一。
其他有關於新版MacBook Pro的傳聞尚包括HDMI連接埠、SD卡槽和MagSafe充電器可望回歸。
業界亦預期蘋果將發表AirPods 3，這是入門款AirPods耳機兩年來首次更新。第三代AirPods耳機可能引進高階AirPods Pro系列的一些功能，包括縮短的耳機柄和以及電池續航力更長的耳機收納殼。不過新一代AirPods耳機可能不支援主動降噪或空間環繞音效功能，如此才能突顯Pro系列的差異性。目前蘋果入門款AirPods耳機售價為159美元，高階版AirPods Pro售價259美元。
此外，業界預期蘋果10月發表會還會有其他驚喜，包括蘋果可能推出配備M1X晶片的Mac mini Pro桌上型電腦。但也有傳聞指出一款更纖薄、重新設計的蘋果桌機可能延到明年發布。
(時報資訊)
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