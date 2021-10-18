上海出口集裝箱運價指數(SCFI)下滑1.3%，美東線等3大航線基本運價同步走跌，貨櫃三雄今(18日)股價開低走低，其中，長榮股價跌破90元關卡，一度來到87.8元，跌幅6.4%，仍居台股成交量之冠，陽明、萬海也同步挫低，三雄盤中大跌逾半根停板，萬海也失守150元關卡，來到149.5元的近4個多月低點。

台股今開盤上漲35點，以16816.94點開出，台積電、聯電都開高，帶領大盤指數攻至16862點，上漲80點，不過，航海王卻扯後腿，受航價下跌盤整影響，運輸類股開低走低，一度跌逾4%，貨櫃、散裝航運股同步下跌，長榮以91.6元開出後，早盤跌破90元關卡，來到87.8元，陽明也來到85.5元，跌逾6.8%，萬海盤中失守150元，來到149.5元，跌逾7%。

散裝航運的新興、裕民同步走弱，新興盤中來到28.5元，跌逾6%，裕民開盤58.6元，盤中跌至55.5元，跌幅更高達8.26%。

上海航交所15日公布的SCFI綜合指數下滑59.53點至4588.07點，小跌1.3％，並首見歐洲線、美西線、美東線等3大航線基本運價同步走跌，美東線連3周下滑合計逾千美元，美西線上周下滑152美元，來到6219美元，美西線本周下滑152美元，來到6219美元，跌幅相對小，為0.35％%。

關係散裝航運的波羅的海綜合指數(BDI)上周也跌破5000點，跌幅4.11%，海岬型運費指數(BCI)則下挫8.21%。

(時報資訊)

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