大陸國家統計局18日公布經濟數據，其中9月份規模以上工業增加值實際年成長3.1％，2021年前9個月年成長11.8％。
大陸國家統計局18日表示，在扣除價格因素的實際成長率下，9月份規模以上工業增加值實際年成長3.1％，比2019年同期增長10.2％，兩年平均增長5.0％。9規模以上工業增加值比8月增長0.05％。2021年前9個月，規模以上工業增加值年增長11.8％，兩年平均增長6.4％。
分三大門類看，9月份，採礦業增加值年增長3.2％；製造業增長2.4％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.7％。分經濟類型看，9月份，國有控股企業增加值年增長4.5％；股份制企業增長4.0％，外商及港澳台商投資企業增長0.4％；私營企業增長2.8％。
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