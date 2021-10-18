大陸國家統計局18日公布經濟數據，其中9月份規模以上工業增加值實際年成長3.1％，2021年前9個月年成長11.8％。

大陸國家統計局18日表示，在扣除價格因素的實際成長率下，9月份規模以上工業增加值實際年成長3.1％，比2019年同期增長10.2％，兩年平均增長5.0％。9規模以上工業增加值比8月增長0.05％。2021年前9個月，規模以上工業增加值年增長11.8％，兩年平均增長6.4％。

分三大門類看，9月份，採礦業增加值年增長3.2％；製造業增長2.4％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.7％。分經濟類型看，9月份，國有控股企業增加值年增長4.5％；股份制企業增長4.0％，外商及港澳台商投資企業增長0.4％；私營企業增長2.8％。

(時報資訊)

#企業增長 #中國

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
10/16
S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.94(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7219.91 -14.12(0.20%)
17:31
法國CAC
6677.45 -50.07(0.74%)
17:31
德國DAX
15520.52 -66.84(0.43%)
17:31

延伸閱讀