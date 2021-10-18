（華德動能自行研發製造的電動低地板大客車。圖／劉朱松）
華德動能（2237）18日表示，公司與日本住友商事株式會社（簡稱日本住友商事）聯合開發、設計和製造符合日本法規的電動化巴士，此電動巴士將在日本西鐵巴士北九州小倉汽車營業所，和日本西鐵島城汽車營業所，進行示範運行，正式跨出未來外銷日本電動巴士的第一步。 因應電動商用車市場需求的快速成長，華德動能台中港廠的新建工程，今年10月初已取得使用執照，並在第四季裝機試產，明年第一季正式投入量產營運。
車王電兼華德董事長蔡裕慶表示，斥資25億元，興建中港廠，旗下華德規劃電巴整車年產能1,700輛，及集團底盤三電年產能7,000套，10月開始安裝設備，今年底可安裝完成，預定明年1月試產，明年第一季量產電巴等產品。
為實現日本政府提出的「2050年實現碳中和」目標，此次電動巴士的示範運行，除驗證駕駛性能、環境影響和操作方面的各種問題外，目的在降低日本公車的運營成本，並促進高性能、低成本的電動巴士普及化。
日本住友商事2020年2月12日入資華德動能私募普通股，為可以協助華德動能拓展全球業務行銷的策略投資人，也為引領世界發展的全球性企業之一，連續26年被美國《財富》雜誌評選為「財富全球500強」，亦參與投資日本國內最大的電動車充電基礎建設計畫、歐洲最大的停車場業者，及北美最大的共享汽車營運業者。日本住友商事對電動商用車及移動性服務相關事業，採取積極性發展。
(時報資訊)
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