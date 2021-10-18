陸股滬深兩市18日開盤走低，白酒族群重跌，股王貴州茅台跌近5％，水井坊跌逾7％。17日深夜市場傳出全球持有茅台最多的基金大減持貴州茅台，使白酒進一步承壓。

陸股白酒族群18日開盤大跌，現跌幅仍持續擴大，眾興菌業跌停，貴州茅台跌近5％，海南椰島跌逾8％，水井坊、捨得酒業、酒鬼酒集體跌逾7％。

在17日深夜，全球持有貴州茅台最多的基金，即美國資本集團旗下美洲基金-歐洲太平洋成長基金披露數據，其持有貴州茅台股份數與二季度末相比，大幅減少11.19％。

(時報資訊)

#貴州茅台

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
10/16
S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.94(0.50%)
10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7219.91 -14.12(0.20%)
17:31
法國CAC
6677.45 -50.07(0.74%)
17:31
德國DAX
15520.52 -66.84(0.43%)
17:31

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