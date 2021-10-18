高端股價是否有「異常」？櫃買中心董事長陳永誠18日在立法院財委會備詢時表示，高端「比較特殊」，但有沒有異常要由檢調司法判定，陳永誠亦揭露去年11月開始，已應檢調要求，提供五次高端相關交易資料。
立委曾銘宗、賴士葆、林德福接連上台詢問金管會對高端及東洋案是否是主動移送？證期局局長張振山表示，高端是檢調主動要求提供資料；賴士葆則表示，東洋是金管會主動移送，但高端卻是應檢調要求，詢問金管會主委黃天牧是否在高端案上受到政治壓力，不敢移送高端？黃天牧回應「沒有」。
賴士葆並「爆料」前金管會政務副主委許永欽就是因為查高端案太積極，所以「被請辭」，才黯然去開律師事務所。
但黃天牧馬上強硬回應「這不是事實，是他自己（許永欽）的生涯規畫，他跟我反應很多次」，黃天牧說了二次「不是事實」，強調高端與東洋交易都有股市監視機制，只要查到有異常，檢調要資料，金管會就會提供，許永欽請辭轉民間，是他個人生涯規畫，與高端或東洋無關。
曾銘宗指高端從2月到7月因各種疫苗的新聞，交易量有異常波動，張振山表示，從3月到9月都有將相關資料移送檢調，但這是檢調主動來要求。
對於立委接連詢問高端交易算不是「異常」，陳永誠一開始回應高端是比較特殊，但有沒有異常要由檢調決定；陳永誠強調市場訊息造成股價異常的原因很多，櫃買中心會將相關訊息移交檢調，高端的交易資訊前後共送了五次，當公司有重訊或不同事件發生時，最早是去年11月移送。
由於陳永誠一直不肯說高端交易算不算「異常」，被財委會主席李貴敏留在備詢台上，一再追問，最後陳永誠回應「 高端是不尋常的現象，但若主席如此認定，我同意他是異常。」
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：