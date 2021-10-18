高端股價是否有「異常」？櫃買中心董事長陳永誠18日在立法院財委會備詢時表示，高端「比較特殊」，但有沒有異常要由檢調司法判定，陳永誠亦揭露去年11月開始，已應檢調要求，提供五次高端相關交易資料。

立委曾銘宗、賴士葆、林德福接連上台詢問金管會對高端及東洋案是否是主動移送？證期局局長張振山表示，高端是檢調主動要求提供資料；賴士葆則表示，東洋是金管會主動移送，但高端卻是應檢調要求，詢問金管會主委黃天牧是否在高端案上受到政治壓力，不敢移送高端？黃天牧回應「沒有」。

賴士葆並「爆料」前金管會政務副主委許永欽就是因為查高端案太積極，所以「被請辭」，才黯然去開律師事務所。

但黃天牧馬上強硬回應「這不是事實，是他自己（許永欽）的生涯規畫，他跟我反應很多次」，黃天牧說了二次「不是事實」，強調高端與東洋交易都有股市監視機制，只要查到有異常，檢調要資料，金管會就會提供，許永欽請辭轉民間，是他個人生涯規畫，與高端或東洋無關。

曾銘宗指高端從2月到7月因各種疫苗的新聞，交易量有異常波動，張振山表示，從3月到9月都有將相關資料移送檢調，但這是檢調主動來要求。

對於立委接連詢問高端交易算不是「異常」，陳永誠一開始回應高端是比較特殊，但有沒有異常要由檢調決定；陳永誠強調市場訊息造成股價異常的原因很多，櫃買中心會將相關訊息移交檢調，高端的交易資訊前後共送了五次，當公司有重訊或不同事件發生時，最早是去年11月移送。

由於陳永誠一直不肯說高端交易算不算「異常」，被財委會主席李貴敏留在備詢台上，一再追問，最後陳永誠回應「 高端是不尋常的現象，但若主席如此認定，我同意他是異常。」

(時報資訊)

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