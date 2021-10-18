今年來台股交易熱絡，電子、金融、傳產族群皆充滿話題，帶動台股成交量出現大幅度增長。觀察投資人在台股基金定期定額扣款筆數、金額也出現升溫，甚至有8檔台股基金人氣旺，今年來定期定筆數較去年底成長超過一倍。

投信投顧公會統計，截至8月底為止，共計有8檔台股基金定期定額扣款筆數相較2020年12月增長超過一倍以上，分別為國泰台灣高股息傘型之台灣高股息基金、統一黑馬基金、統一奔騰基金、富邦台灣永續發展高股息基金、瀚亞菁華基金、野村鴻運基金、野村成長基金，以及群益長安基金。

定期定額向來是基金投資人長線投資的重要指標，代表投資人對該基金有長期持有的信心。觀察到瀚亞菁華基金今年來成長率超過100％，今年來績效達42％，近三個月達19.75％，均在台股基金中表現名列前茅，是近期市場上新嶄露頭角的基金，可望持續獲得市場關注。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，就目前全球環境來看，擁有基本面強勁、企業獲利優於預期、市場資金充裕等優勢，整體金融市場氣氛正向，台股有機會延續多頭格局。加上全球對於科技創新需求的增加，台灣許多供應鏈正好從中受惠，預計中長線表現可期。

展望台股後市，鄭行甫認為，今年台股投資人可以挑選之標的多元，電子、傳產、金融各擁題材，族群健康輪動，沒有單一產業一枝獨秀的情況。隨著時序進入第四季，面對去年基期較高，假使營收及財報數據成長恐不如今年前三季亮眼，短線須留意可能會出現震盪。

瀚亞菁華基金整體操作風格較為積極，以求在盤勢上漲時，能凸顯團隊選股能力。著重由下而上的選股策略，挑選具有長線趨勢的個股，並搭配短線具有題材性的個股，以維持投資組合的動能。建議看好台股題材的投資人，可以持續利用定期定額方式布局，或者趁大盤出現修正時，逢低分批投入。

(時報資訊)