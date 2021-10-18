【時報-台北電】9月規模以上工業主要能源產品中，除原煤生產略有下降外，油、氣、電均保持增長。以2019年9月份為基期，原煤生產兩年平均增速下降，原油生產增長平穩，天然氣、電力生產增長較快。

原煤生產略有下降。9月生產原煤3.3億噸，同比下降0.9%，比2019年同期下降1.8%，兩年平均下降0.9%，日均產量1114萬噸。進口煤炭3288萬噸，同比增長76.0%。

　1-9月份，生產原煤29.3億噸，同比增長3.7%，比2019年同期增長3.6%，兩年平均增長1.8%；進口煤炭23040萬噸，同比下降3.6%。

原油生產略有加快，加工量繼續下降。9月生產原油1661萬噸，同比增長3.2%，增速比上月加快0.9個百分點，比2019年同期增長5.7%，兩年平均增長2.8%，日均產量55.4萬噸；加工原油5607萬噸，同比下降2.6%，降幅比上月擴大0.4個百分點，比2019年同期下降1.3%，兩年平均下降0.7%，日均加工186.9萬噸。

　1-9月份，生產原油14984萬噸，同比增長2.5%，比2019年同期增長4.3%，兩年平均增長2.1%；加工原油52687萬噸，同比增長6.2%，比2019年同期增長9.4%，兩年平均增長4.6%。

天然氣生產增速有所放緩。9月份，生產天然氣157億立方米，同比增長7.1%，增速比上月回落4.2個百分點，比2019年同期增長15.2%，兩年平均增長7.3%，日均產量5.2億立方米。

　1-9月份，生產天然氣1518億立方米，同比增長10.4%，比2019年同期增長20.0%，兩年平均增長9.6%。

電力生產有所加快。9月發電6751億千瓦時，同比增長4.9%，增速比上月加快4.7個百分點，比2019年同期增長10.5%，兩年平均增長5.1%，日均發電225億千瓦時。1-9月份，發電60721億千瓦時，同比增長10.7%，比2019年同期增長11.6%，兩年平均增長5.7%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#原煤 #原油 #天然氣

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（更新：2021/10/18）
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