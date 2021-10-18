【時報記者林資傑台北報導】金管會主委黃天牧今（18）日赴立法院財委會進行「綠色金融行動方案與碳權交易所」專題報告，指出後續將聚焦強化ESG資訊整合及共享、規畫辦理永續金融評鑑、加強金融機構落實氣候變遷風險管理等3重點，碳權交易所則須觀察國際發展、配合整體規畫推動。
強化ESG資訊整合及共享方面，為鼓勵金融機構辦理綠色及永續發展領域融資及提供統計資訊，金管會已請聯徵中心參考國際相關指引，研議訂定「綠色授信」及「永續績效連結授信」註記報送定義，以供金融機構參考。
同時，金管會已請證交所研議強化永續報告書平台查詢功能、公開資訊觀測站揭露企業ESG相關資訊，並研議與相關單位合作，推動產業永續發展資料庫平台，整合氣候及環境等資訊，以提供金融業及企業評估風險參考。
其次，為促進金融業主動因應及掌握ESG及氣候相關風險與商機，並積極接軌國際趨勢，金管會將積極接軌國際趨勢，將參考國際及參考國際及公司治理評鑑做法，研議規畫及辦理對國內金融機構的永續金融評鑑。
最後，金管會已請聯徵中心及保險安定基金參酌國際作法，研議國銀及保險業辦理氣候變遷情境分析及壓力測試作法，以驅動金融業審視自身因應氣候變遷的風險與能力。
對於是否成立碳權交易所，金管會認為，參考國際間碳權交易所發展經驗，需有部分前提及考量事項，如需由政府先設立溫室氣體的總量管制目標，再分配排放權。因此，將持續關注國際間碳權交易所發展情形，配合國家整體規畫推動，以兼顧低碳轉型及產業發展。
(時報資訊)
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