【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】看準未來是電動車天下，日本汽車製造商正重置產線增加電動車製造規模外。同時，也優化流程讓傳統燃油汽車與電動車可在同一條生產線作業。
以日產汽車來說，其位於東京北部櫪木縣的車廠已完成改造活動。雖然組裝SOP(標準作業流程)有多所差異，但日產車輛作業員現在已可在同一條生產線上，裝配並完成燃油汽車和電動車製造作業。
以往車間勞力密集的業務，例如吃重的搬運零組件工作，現在都有勞機器人負責處理，以避免人為不利因素與減低公安意外。日產汽車指出，現在一條生產線可同時滿足更多客戶不同的需求，產線多元化也將是未來趨勢。
至於馬自達方面，9月也對日本西部的山口縣車廠進行改造，預計其它同業將會跟進，因為不改良就會遭到市場淘汰。
(時報資訊)
35294.76
+382.2(1.09%)
10/16
4471.37
+33.11(0.746013%)
10/16
14897.34
+73.911(0.5%)
10/16
3314.407
+23.17(0.7%)
10/16
29068.63
517.7(1.81%)
10/15
3009.13
-5.93(0.2%)
10:45
25166.78
-164.18(0.65%)
10:45
3550.0382
-22.328(0.63%)
10:30
10906.5485
-67.8435(0.618%)
10:45
7234.03
+26.31(0.37%)
10/16
6727.52
+42.31(0.63%)
10/16
15587.36
+124.64(0.81%)
10/15
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：