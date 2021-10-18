【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】看準未來是電動車天下，日本汽車製造商正重置產線增加電動車製造規模外。同時，也優化流程讓傳統燃油汽車與電動車可在同一條生產線作業。

以日產汽車來說，其位於東京北部櫪木縣的車廠已完成改造活動。雖然組裝SOP(標準作業流程)有多所差異，但日產車輛作業員現在已可在同一條生產線上，裝配並完成燃油汽車和電動車製造作業。

以往車間勞力密集的業務，例如吃重的搬運零組件工作，現在都有勞機器人負責處理，以避免人為不利因素與減低公安意外。日產汽車指出，現在一條生產線可同時滿足更多客戶不同的需求，產線多元化也將是未來趨勢。

至於馬自達方面，9月也對日本西部的山口縣車廠進行改造，預計其它同業將會跟進，因為不改良就會遭到市場淘汰。

(時報資訊)