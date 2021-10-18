【時報-台北電】大陸三季度全國工業產能利用率為77.1%，比上年同期上升0.4個百分點。

分三大門類看，三季度採礦業產能利用率為76.0%，比上年同期上升2.1個百分點；製造業產能利用率為77.3%，上升0.1個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業產能利用率為75.3%，上升2.5個百分點。

分主要行業看，三季度，煤炭開採和洗選業產能利用率為74.2%，食品製造業為74.2%，紡織業為79.5%，化學原料和化學製品製造業為77.8%，非金屬礦物製品業為70.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業為77.0%，有色金屬冶煉和壓延加工業為79.6%，通用設備製造業為80.9%，專用設備製造業為78.9%，汽車製造業為70.5%，電氣機械和器材製造業為81.0%，電腦、通信和其他電子設備製造業為80.8%。（編輯整理：張嘉倚）

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