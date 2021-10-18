大陸國家統計局18日公布第三季經濟數據，其中GDP成長率4.9％，跌破5字頭。

大陸國家統計局18日表示，初步核算，2021年前三季度國內生產總值人民幣82.3131兆元，按可比價格計算，年成長率9.8％，兩年平均增長5.2％，比上半年兩年平均增速回落0.1個百分點。分季度看，一季度年成長18.3％，兩年平均增長5.0％；二季度年成長7.9％，兩年平均增長5.5％；三季度年成長4.9％，兩年平均增長4.9％。

統計局表示，2021前三季度，面對複雜嚴峻的國內外環境，國民經濟持續恢復發展，主要總體指標總體處於合理區間，就業形勢基本穩定，居民收入繼續增加，國際收支保持平衡，經濟結構調整優化，品質效益穩步提升。

(時報資訊)

#成長率 #年成長 #GDP

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.2(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.746013%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.911(0.5%)
10/16
費半指數
3314.407 +23.17(0.7%)
10/16
日經225
29068.63 517.7(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3009.13 -5.93(0.2%)
10:45
香港恆生
25166.78 -164.18(0.65%)
10:45
上證指數
3550.0382 -22.328(0.63%)
10:30
深圳成指
10906.5485 -67.8435(0.618%)
10:45
英國FTSE
7234.03 +26.31(0.37%)
10/16
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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