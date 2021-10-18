大陸國家統計局18日公布第三季經濟數據，其中GDP成長率4.9％，跌破5字頭。
大陸國家統計局18日表示，初步核算，2021年前三季度國內生產總值人民幣82.3131兆元，按可比價格計算，年成長率9.8％，兩年平均增長5.2％，比上半年兩年平均增速回落0.1個百分點。分季度看，一季度年成長18.3％，兩年平均增長5.0％；二季度年成長7.9％，兩年平均增長5.5％；三季度年成長4.9％，兩年平均增長4.9％。
統計局表示，2021前三季度，面對複雜嚴峻的國內外環境，國民經濟持續恢復發展，主要總體指標總體處於合理區間，就業形勢基本穩定，居民收入繼續增加，國際收支保持平衡，經濟結構調整優化，品質效益穩步提升。
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