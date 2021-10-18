【時報-台北電】大陸國家統計局公布，前三季全國居民人均可支配收入26265元，比上年同期名義增長10.4%，扣除價格因素，實際增長9.7%；比2019年前三季度增長14.8%，兩年平均增長7.1%，扣除價格因素，兩年平均實際增長5.1%。
分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入35946元，增長（以下如無特別說明，均為同比名義增速）9.5%，扣除價格因素，實際增長8.7%；農村居民人均可支配收入13726元，增長11.6%，扣除價格因素，實際增長11.2%。
前三季居民人均消費支出17275元，比上年同期名義增長15.8%，扣除價格因素影響，實際增長15.1%，比2019年前三季度增長11.7%，兩年平均增長5.7%，扣除價格因素，兩年平均實際增長3.7%。
分城鄉看，城鎮居民人均消費支出21981元，增長14.2%，扣除價格因素，實際增長13.4%；農村居民人均消費支出11179元，增長18.6%，扣除價格因素，實際增長18.1%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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