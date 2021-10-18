【時報記者王逸芯台北報導】全球經濟活動在疫苗普及施打下持續恢復，第四季是塑化傳統旺季，運輸、冬季取暖使得原油需求量攀升，但OPEC並未擴大增產，使得油價持續走高，外資高盛就看好短線布蘭特原油將達90美元，近期塑化報價也節節升高，包括PVC、EVA、PE報價均衝上新高，今塑化股漲幅集中在二線塑化，華夏(1305)大漲逾2.5%，台聚(1304)衝高震盪，早盤後漲幅也在1.5%~2%強勢震盪，台達化(1309)走揚約1.5%，亞聚(1308)亦小漲震盪。
原油價格持續攀高，布蘭特原油衝上85美元，經濟市場活動在陸續解封下持續復甦，原物料行情走俏，PVC、PE、PP、EG及DOP最新報價波段漲幅10～20%，PVC、EVA、PE報價更聯袂改寫新高記錄，PVC、EVA每噸報價衝上1700美元、3400美元新高水準，華夏、台聚、亞聚等第四季可望順勢受惠。
第四季為PE、EVA及PP傳統需求旺季，因應感恩節、聖誕節、「雙十一」與「雙十二」網路購物節各種民 生消費產品需求，大陸下游加工廠可望增加購買量，加上第四季為PE/PP包裝材、LLDPE農膜、EVA鞋材及太陽能封裝膜、PP家電用品等傳統需求旺季，且印度雨季結束，將帶動PVC需求回溫。
近期大陸實施能耗雙控及限電措施，受影響產業包括煤化工、氯、有色金屬(含電解鋁)及電石等，相關產品如PVC、液(石咸)、EVA、AA/AE及ECH等工廠停工或降產，截至9月底大陸受影響產能5~31%，市場供應趨緊，預期第四季亞洲石化產品行情看漲。
(時報資訊)
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