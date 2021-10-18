【時報編譯張朝欽綜合外電報導】社群媒體巨頭臉書(Facebook)周一表示，計畫未來五年在歐洲聘用1萬名員工，以協助打造所謂的「元宇宙」(Metaverse)。元宇宙是新的網路世界，人們可在該虛擬空間中生存和溝通。

臉書大老闆祖克伯(Zuckerberg)近幾個月一直在宣揚元宇宙概念。元宇宙是由超越(meta)和宇宙(verse)兩個字組成，讓人們可以在平行的另一網路世界工作、生活、遊玩和溝通。

臉書表示，該新就業的投資是對歐洲科技業實力和科技人才的潛力投下信任投票；歐洲對臉書來說非常重要。

臉書在今年九月承諾投資5000萬美元在元宇宙的建設。其他公司例如Boblox和Epic Games也早就在該領域布局。

臉書稍早對VR的遠端工作進行測試，在該應用中，Oculus Quest 2耳機的用戶可以用自己的虛擬形象進行會議工作。

(時報資訊)