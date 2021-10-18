【時報編譯張朝欽綜合外電報導】社群媒體巨頭臉書(Facebook)周一表示，計畫未來五年在歐洲聘用1萬名員工，以協助打造所謂的「元宇宙」(Metaverse)。元宇宙是新的網路世界，人們可在該虛擬空間中生存和溝通。
臉書大老闆祖克伯(Zuckerberg)近幾個月一直在宣揚元宇宙概念。元宇宙是由超越(meta)和宇宙(verse)兩個字組成，讓人們可以在平行的另一網路世界工作、生活、遊玩和溝通。
臉書表示，該新就業的投資是對歐洲科技業實力和科技人才的潛力投下信任投票；歐洲對臉書來說非常重要。
臉書在今年九月承諾投資5000萬美元在元宇宙的建設。其他公司例如Boblox和Epic Games也早就在該領域布局。
臉書稍早對VR的遠端工作進行測試，在該應用中，Oculus Quest 2耳機的用戶可以用自己的虛擬形象進行會議工作。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：