台灣半導體產業令不少科技大國都望其項背，護國神山「台積電」近來更是在美國設廠，在世界舞台上佔有一席之地，不僅如此，台灣土地雖小卻有不少厲害的產業，台韓情侶Youtuber「KT Story」就整理出了台灣有3大產業，是南韓無論如何都贏不了的。
「KT Story」時常分享台灣及南韓的文化差異，頻道累積將近8萬人追蹤，由於南韓民族文化好勝心強，加上科技產業發達，因此最新影片中提到「南韓怎麼樣也已經贏不了台灣的3個東西」，南韓人「邦丫」就坦言，在南韓半導體產業非常重要，卻始終無法超越台灣的台積電。邦丫根據2019年世界半導體市場賣出的資料來看，台積電（TSMC）排名世界第一，共賣出91.5億美元，與第二名南韓三星33.5億美元有明顯一段落差，邦丫表示，韓國人本來大多都認為「在韓國如果很努力投資的話，或許有追過台灣的可能性」，但疫情爆發後台積電跟著暴漲，和三星差距越來越大，「無論怎麼努力也很難贏台灣了」。
除了半導體產業，第二名是腳踏車，儘管南韓有代表的腳踏車品牌三千里、ALTON，但在Ubike引入南韓後，韓國人也不買腳踏車了，且韓國的Ubike系統「全面引進台灣零件」，讓邦丫笑說「腳踏車產業幾乎躺平」，第三則是「製鞋業」，台灣佔據了前兩名，與包辦後三名的南韓有巨大差距，南韓新聞中甚至常提到台韓之間「鞋子的戰爭」。
(時報資訊)
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