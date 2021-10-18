【時報記者郭鴻慧台北報導】台開(2841)退票又遭列為全額交割及分盤集合競價，今日以跌停板3.78元，隨後跌停雖遭打開，但跌幅仍在9.7%以上，股價跌破4元，再創新低價。

台開在7、8月有出售花蓮、台中土地拿到23億元的資金，不過，仍有資金缺口，有和相關人士協商還款情況，但因溝通不足出現誤會，相關人士同意緩償，將在10年10月18日完成換票。

證交所表示，台開之前因會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核報告，核有證交所營業細則相關規定情事，已列為變更交易在案。嗣查台開在10月14日發生存款不足退票，核有證交所相關規定情事，10月18日起，股票併案列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。

(時報資訊)

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