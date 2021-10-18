【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數202.77點，漲0.68點；總計346家漲、241家跌、98家持平；委買6629650張、委賣4474708張；總成交值286.25億元。

(時報資訊)

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