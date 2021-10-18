【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16813.86點，漲32.67點；總計515家漲、323家跌、113家持平；委買26792525張、委賣19498003張；總成交值1125.54億元。

(時報資訊)

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