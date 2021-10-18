【時報記者沈培華台北報導】台積電ADR續揚2.04%，台積電(2330)今早開高4元達604元，但出現賣壓，股價一度壓回至598元。聯電(2303)股價亦是開高後一度壓回。上周五，外資率三大法人對晶圓雙雄均轉為買超。
上周五，台積電在外資買超3萬3737張推升下，股價開高走高，終場收在600元，大漲27元，創近8個月最大單日漲幅。
台積電14日舉行線上法人說明會，釋出多項正面訊息，第3季營收及獲利同創歷史新高，每股純益6.03元，預期第4季營收可望續創歷史新高，季增約4.5%，毛利率將續升，預估介於51%至53%。
上周五美股續揚，台積電ADR續漲2.04%，聯電ADR也漲1.46%；上周五，法人同步對此兩檔股價轉買，三大法人合計買超台積電34622張，三大法人也合計買超聯電共24858張，其中，外資買超聯電21684張。
台積電14日舉行線上法人說明會，釋出不少正面訊息，預期第4季營收可望續創歷史新高，今年美元營收估增24%，台積電並指出，3奈米製程按照計畫開發，將於今年試產，明年下半年量產。今年全年及2022年產能都將維持吃緊狀態。
外資在連續4個交易日賣超台積電後，上周五轉賣為買，買超3萬3737張，拉抬台積電股價強勁彈升，終場收在600元，一舉站上月線、季線及半年線，大漲27元，漲幅達4.71%，創近8個月最大單日漲幅。
聯電將於10月27日接棒舉行法說會，目前法人對聯電第4季展望也仍為正向。外資法人看好，聯電將於第4季再啟動第四波漲價，有利第4季營收再挑戰新高，並且持續推升毛利率向上。
(時報資訊)
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