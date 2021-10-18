投信公會提議用每年增列2.4萬元投資扣除額，鼓勵民眾定期定額投資台股基金，金管會認為暫不需要。金管會主委黃天牧18日表示，減稅必須要從政府全體角度考量，不能每個產業都要爭取減稅，雖然投信公會的提議「有意義」，但是不是適合在此時機提出，黃天牧說：「可以再思考一下。」
主要因為金管會目前正優先推動當沖降交易稅時間延長，且正在爭取權證避險部分亦調降交易稅率，黃天牧認為金管會不宜一下子提出太多免稅提案，也應站在財政部角度及政府一體的角度去換位思考。
投信公會自2017年開始提出建置台灣投資儲蓄帳戶機制（TISA），即國人若持續五年定期定額投資台股基金或ETF（投資上市櫃股票要占基金淨值的70％以上），則個人綜所稅每年可多出2.4萬元投資扣除額，以鼓勵國人盡早準備退休金，如日本、大陸、泰國等都已有類似制度，但財政部去年已認為不宜對特定產業給予租稅優惠，2021年投信公會再度提出。
黃天牧表示，TISA這議題提了很久，每個產業都希望在稅賦上有優惠，但最近正在討論當沖降稅，也許從金管會的角度、從資本市場發展，會想爭取更多資本市場租稅減免，但也要兼顧跨部會的角度、財政部的立場。
黃天牧表示，投信業者當然可以提案，但金管會也是行政院的一個部會，因此調整稅率的問題，要從行政院整體立場去想，也要替財政部考慮，但黃天牧仍是讚許TISA是「有目的、有意義的」，只是要不要在這個時機提出，我「其實是可以再思考一下」。
其次是黃天牧覺得TISA是一個很好的想法。但國內現在已經有很多投資人對台股很重視，也透過定期定額進去投資，TISA制度是不是要現在去實施，其實還可以再大家討論一下。
(時報資訊)
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