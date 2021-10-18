港交所首檔A股期貨MSCI中國A50互聯互通指數期貨在18日正式上線交易，盤初持續走低，現跌1.42％報2,701.5點。

香港01報導，港交所行政總裁歐冠昇18日在該產品上市開市儀式中致辭，推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨交易市場，是一個里程碑，香港繼續扮演讓國際投資者接觸大陸市場的通道，進一步讓大陸資本市場國際化。

MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez則表示，自2018年MSCI把A股納入旗下指數，截至今年6月國際資本在A股的風險敞口已高達4,500億美元，當中70％透過互聯互通買賣。留意到不少客戶希望交易A股的期貨合約，而今次MSCI中國A50互聯互通指數期貨推出，成為首隻獲大陸監管支持和批准的離岸衍生工具。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.2(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.746013%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.911(0.5%)
10/16
費半指數
3314.407 +23.17(0.7%)
10/16
日經225
29068.63 517.7(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3009.13 -5.93(0.2%)
10:45
香港恆生
25166.78 -164.18(0.65%)
10:45
上證指數
3550.0382 -22.328(0.63%)
10:30
深圳成指
10906.5485 -67.8435(0.618%)
10:45
英國FTSE
7234.03 +26.31(0.37%)
10/16
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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