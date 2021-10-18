港交所首檔A股期貨MSCI中國A50互聯互通指數期貨在18日正式上線交易，盤初持續走低，現跌1.42％報2,701.5點。
香港01報導，港交所行政總裁歐冠昇18日在該產品上市開市儀式中致辭，推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨交易市場，是一個里程碑，香港繼續扮演讓國際投資者接觸大陸市場的通道，進一步讓大陸資本市場國際化。
MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez則表示，自2018年MSCI把A股納入旗下指數，截至今年6月國際資本在A股的風險敞口已高達4,500億美元，當中70％透過互聯互通買賣。留意到不少客戶希望交易A股的期貨合約，而今次MSCI中國A50互聯互通指數期貨推出，成為首隻獲大陸監管支持和批准的離岸衍生工具。
(時報資訊)
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