【時報-台北電】美債殖利率升，紐約期金回落；因美債殖利率上升，加上9月美國零售銷售意外增加，削弱了黃金的避險吸引力，令期金價格終止連3漲的態勢，其中紐約期金跌幅1.7%，白銀跌0.6%。

　上周五(10/15)收盤報價，12月黃金跌29.6美元，報每盎司1768.3美元，12月白銀跌0.13美元，報每盎司23.34美元，1月白金漲6.6美元，報每盎司1058.9美元，12月鈀金跌74.3美元，報每盎司2076.6美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)

(時報資訊)

#美債殖利率 #期金

重要商品行情

（更新：2021/10/18）
紐約近月輕質原油
82.28 +0.97
BDI綜合指數
4854 -208.00
倫敦三個月期銅
10281.00 +297.00
紐約近月棉花
107.33 +0.23
倫敦三個月期鎳
20020.00 +726.00
倫敦近月布蘭特
84.86 +0.86
紐約近月RBOB汽油
2.4864 +0.05
日本近月RSS3橡膠
210.30 +0.80
芝加哥近月黃豆
1217.75 +11.50
芝加哥近月玉米
525.75 +9.00
紐約近月天然氣
5.410 -0.28
紐約近月黃金
1768.3 -29.60

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