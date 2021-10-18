【時報-台北電】美債殖利率升，紐約期金回落；因美債殖利率上升，加上9月美國零售銷售意外增加，削弱了黃金的避險吸引力，令期金價格終止連3漲的態勢，其中紐約期金跌幅1.7%，白銀跌0.6%。
上周五(10/15)收盤報價，12月黃金跌29.6美元，報每盎司1768.3美元，12月白銀跌0.13美元，報每盎司23.34美元，1月白金漲6.6美元，報每盎司1058.9美元，12月鈀金跌74.3美元，報每盎司2076.6美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)
(時報資訊)
【時報-台北電】美債殖利率升，紐約期金回落；因美債殖利率上升，加上9月美國零售銷售意外增加，削弱了黃金的避險吸引力，令期金價格終止連3漲的態勢，其中紐約期金跌幅1.7%，白銀跌0.6%。
上周五(10/15)收盤報價，12月黃金跌29.6美元，報每盎司1768.3美元，12月白銀跌0.13美元，報每盎司23.34美元，1月白金漲6.6美元，報每盎司1058.9美元，12月鈀金跌74.3美元，報每盎司2076.6美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)
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