【時報-台北電】上周五亞洲天然橡膠期貨全面續揚，其中日本期膠止跌回升，受助於日圓走軟，以及日經指數強漲，創逾兩周高點，激動市場買盤回籠；另外，國際油價漲勢，也為天然期膠提供進一步支撐，亦抵消上海期膠庫存增加1%消息，大阪和上海膠價同步勁漲。
大阪OSE交易所指標3期貨漲1.12%，報每公斤226.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲0.42%，報每公斤189.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲1.6%，收於每噸14750元人民幣。
亞洲橡膠現貨市場也收漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.2%，報每公斤61.95泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.4%，報現貨價每公斤176.55美分。
據了解，據馬來西亞統計局DOSM報告顯示，8月的天然橡膠（NR）產量較前一個月下降 11.7%，有助於支撐膠價上漲。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)
(時報資訊)
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