【時報-台北電】因近期能源危機及工業品價格持續走高引發市場對通脹預期的擔憂，鎳價受此帶動價格上揚，加上新能源汽車產業帶動，電池訂單持續擴張，在需求提升及限電能源管控下供應偏緊，致倫敦(LME)期鎳價格上漲。
終場上周五(10/15)倫敦(LME)期鎳上漲3.76%，較前一日漲726美元，報每公噸20,020美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
【時報-台北電】因近期能源危機及工業品價格持續走高引發市場對通脹預期的擔憂，鎳價受此帶動價格上揚，加上新能源汽車產業帶動，電池訂單持續擴張，在需求提升及限電能源管控下供應偏緊，致倫敦(LME)期鎳價格上漲。
終場上周五(10/15)倫敦(LME)期鎳上漲3.76%，較前一日漲726美元，報每公噸20,020美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
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