【時報-台北電】上周五(10/15)倫敦(LME)基本金屬全收揚，其中銅價上漲，並創下2016年以來的最大單周漲幅，因倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫銅庫存不斷下降，加上全球能源成本迅速上漲、電力短缺情況下，導致供應吃緊，另外，因全球主要生產國中國近期的限電危機，已迫使鋅和鋁冶煉廠削減產量，將這兩種金屬的價格推升至逾10年最高水平。
分析師表示，高昂的電價成本亦會引發通貨膨漲，提振投資者對銅及其他大宗商品的避險需求，鋅價本周上漲了20%，此前世界最大的鋅鉛生產商之一，總部位於比利時的Nyrstar表示，旗下3個歐洲鋅冶煉廠因電力成本飆升將減產50%，令供應擔憂。另外，隨著寒冷天氣襲卷中國大部份地區，將使全球最大的金屬生產國和消費國的能源危機加劇。
終場上周五(10/15)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲277美元，報每公噸37,200美元；期鎳上漲726美元，報每公噸20,020美元；期鋅上漲266美元，報每公噸3,794.5美元；期鋁上漲54.5美元，報每公噸3,171.5美元；期銅上漲297美元，報每公噸10,281美元；期鉛上漲37.5美元，報每公噸2,337.5美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
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