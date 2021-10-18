【時報-台北電】18日開盤三大指數開盤漲跌不一，滬指跌0.04%，報3571.05點；深成指跌0.16%，報14393.18點；創指漲0.33%，報3287.04點。
從盤面上看，農業板塊領跌兩市，隆平高科跌超6%，敦煌種業、新賽股份、新農開發、雪榕生物等跌超5%。
電改實施首日，江蘇交易電價上浮19.94%，電力股開盤拉升，文山電力一字漲停，江蘇新能、江蘇國信、吉電股份、嘉澤新能跟漲。有色金屬板塊走強，羅平鋅電秒板，馳宏鋅鍺、鋅業股份、中飛股份、和勝股份、株冶集團、中金嶺南等漲幅居前。鈷板塊拉升，中金嶺南漲超3%，盛屯礦業、國城礦業、紫金礦業跟漲。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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