【時報-台北電】18日開盤三大指數開盤漲跌不一，滬指跌0.04%，報3571.05點；深成指跌0.16%，報14393.18點；創指漲0.33%，報3287.04點。

從盤面上看，農業板塊領跌兩市，隆平高科跌超6%，敦煌種業、新賽股份、新農開發、雪榕生物等跌超5%。

電改實施首日，江蘇交易電價上浮19.94%，電力股開盤拉升，文山電力一字漲停，江蘇新能、江蘇國信、吉電股份、嘉澤新能跟漲。有色金屬板塊走強，羅平鋅電秒板，馳宏鋅鍺、鋅業股份、中飛股份、和勝股份、株冶集團、中金嶺南等漲幅居前。鈷板塊拉升，中金嶺南漲超3%，盛屯礦業、國城礦業、紫金礦業跟漲。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#大陸股市

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.2(1.09%)
10/16
S&P500
4471.37 +33.11(0.746013%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.911(0.5%)
10/16
費半指數
3314.407 +23.17(0.7%)
10/16
日經225
29068.63 517.7(1.81%)
10/15
南韓KOSPI
3009.13 -5.93(0.2%)
10:45
香港恆生
25166.78 -164.18(0.65%)
10:45
上證指數
3550.0382 -22.328(0.63%)
10:30
深圳成指
10906.5485 -67.8435(0.618%)
10:45
英國FTSE
7234.03 +26.31(0.37%)
10/16
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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