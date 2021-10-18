【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國央行(BoE)行長貝利(Andrew Bailey)周日釋出最新消息，他表示隨著通膨風險上升，BoE正在作升息的準備，此為新冠傳染病危機以來首見的訊息。

貝利指出，仍然相信近期的通膨是暫時性的，但能源價格上漲，推高通膨率，使其上升時間更長，並增加了通膨預期的上升。

貝利在一場線上會議表示，貨幣政策無法解決供給面問題，但是如果已看見風險，特別是中期通膨以及中期通膨預期的風險，那BoE必須採取行動。這就是為什麼BoE發出信號；當然貨幣政策委員會也會採取行動。

英國央行預測，隨著世界經濟從新冠封鎖中恢復，導致供應和人員短缺以及能源價格飆升，英國通膨率將超過4%，是BoE目標的兩倍。

貝利也對英國勞動力供給感到擔憂；但是不認為勞動力市場存在普遍壓力，因為雖然部分產業的工資成長強勁，但另一些產業卻沒有相同情形。

(時報資訊)