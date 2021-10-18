【時報-台北電】需求持高，上周五歐美原油期貨續漲逾1%；隨全球經濟逐漸從新冠疫情後復甦，煤炭及天然氣價格的創高也令發電廠有意改採石油運行，加上美國政府宣布，11月起對已接種疫苗的外國旅客解除旅遊限制，市場預期將進一步刺激航空燃料需求。

此外，美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)數據顯示，上周美國石油與天然氣鑽機數增加10座來到543座，為連續第六周增加，此為衡量未來產量的指標之一，終場油價收紅；其中美國原油漲幅1.2%，倫敦原油漲幅1%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.97美元，報每桶82.28美元；11月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2.57美元；11月RBOB汽油漲0.05美元，報每加侖2.49美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.86美元，報每桶84.86美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

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