（金管會主委黃天牧表示台股不缺資金動能。圖／本報資料照片）
台股朝重回1萬7千點衝刺，金管會主委黃天牧18日上午受訪時表示，受到全球對通膨疑慮、美國債務上限及疫情等影響，台股會與國際股市連動、震盪，但台股基本面佳、台灣經濟成長率預估逾5％，黃天牧說：「台股基本上是樂觀的」。
且這兩年零股交易讓散戶投資人大量增加，及許多投資人已習慣靠定期定額投資，黃天牧說「台股的資金動能不完全是靠外資」，國人投資、包括現在定期定額比例都逐步的攀升，所以黃天牧覺得「資金的動能應該不會有太大的問題」，即現階段不需要再以政策特別再創造新的台股資金動能。
9月底台股與全球股市出現亂流，黃天牧表示，台股一向跟國際股市連接蠻深，且外資持有國內上市公司比例，大約占台股43.7％。不論是疫情、全球對通膨的疑慮、乃至於美國債務上限等討論，的確都會對歐美或是對台灣資本市場產生一些影響，但黃天牧強調台股基本面良好，如9月上市公司營收約28.78兆元，，比去年同期增加18.37％左右，台股本益比大概是15％多，現金股息殖利率2.67％，然後加上股票股利則在2.75％。
不過，黃天牧提醒在全球資本市場波動的情況下，投資人還是要審慎選股與有風險意識，但若長遠看來，黃天牧指出，今年預估台灣經濟成長率約5.88％。所以從長遠基本面來看，「台股基本上是樂觀的」。
雖然因為股價上揚，造成殖利率下降，但黃天牧說相對其他國家，台股還是有相對優勢。
至於需不需再創造資金動能，支撐台股？黃天牧表示，過去這兩年零股交易，讓散戶投資人增加，美國股市也有這種現象。所以臺股的資金動能不完全是靠外資，國人包括現在定期定額投資比例逐步攀升，台股資金的動能應該不會有太大的問題。
(時報資訊)
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