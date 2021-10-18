今年首波有感的東北季風報到，北部地區清晨有明顯涼意，連帶整日用電量也較上周下降。根據台電資料顯示，預估18日最高用電量3,430.0萬瓩，供電燈號亮出平穩的綠燈。
根據台電網站顯示，18日預估最高用電3,430.0萬瓩，尖峰使用率89％，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力估3,824.1萬瓩，預估尖峰備轉容量394.1萬瓩，備轉容量率為11.49％，供電燈燈號轉為亮出供電穩定的綠燈。
值得注意的是，18日受東北風影響，臺灣北部、東北部及東部天氣較涼，中部地區亦稍涼；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，白天起至19日東北風減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區及金門、澎湖為多雲到晴，馬祖地區雲量仍多，午後中部山區及南部地區有零星短暫雷陣雨。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：