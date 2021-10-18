今年首波有感的東北季風報到，北部地區清晨有明顯涼意，連帶整日用電量也較上周下降。根據台電資料顯示，預估18日最高用電量3,430.0萬瓩，供電燈號亮出平穩的綠燈。

根據台電網站顯示，18日預估最高用電3,430.0萬瓩，尖峰使用率89％，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力估3,824.1萬瓩，預估尖峰備轉容量394.1萬瓩，備轉容量率為11.49％，供電燈燈號轉為亮出供電穩定的綠燈。

值得注意的是，18日受東北風影響，臺灣北部、東北部及東部天氣較涼，中部地區亦稍涼；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，白天起至19日東北風減弱，氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區及金門、澎湖為多雲到晴，馬祖地區雲量仍多，午後中部山區及南部地區有零星短暫雷陣雨。

(時報資訊)