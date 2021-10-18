（台北國賓針對感恩節推出「美式爐烤火雞禮籃」，11/15前預購加贈主廚特製南瓜派。圖／台北國賓飯店提供）

超前部署搶感恩節與聖誕節商機，台北國賓大飯店ahmicafe'即日起至12月25日推出「美式爐烤火雞外帶禮籃」，每籃售價3,800元，適合6至8人一同享用，11月15日前預購，加贈主廚特製南瓜派乙份。

台北國賓大飯店ahmicafe'的「美式爐烤火雞禮籃」，主廚嚴選6公斤重的美國進口火雞，以蔓越莓、栗子、白蘭地與多種香料填入火雞中，更精心選用溫體豬所製成的香腸，切碎填入內餡，為整體增添迷人的鹹香風味。烘烤過程中為了增加天然香草氣息，特別加入鼠尾草、蒜頭及百里香。為將火雞鮮美肉汁鎖住，主廚遵循道地美式手法，先以大火烘烤再轉以小火燜烤，火雞肉伴隨多種精選香料在爐烤過程中不斷釋出誘人肉汁，烤製過程中將自然流溢出的噴香肉汁反覆澆淋於外皮，直至表皮出現晶瑩飽滿的金黃色澤，外脆內嫩的絕妙口感令人吮指回味。

此外，主廚更特製兩種別具風味的野莓醬與主廚干邑雞汁與烤火雞相佐，其中「野莓醬」以覆盆子、紅醋栗、藍莓以及柳橙等多種新鮮水果調和而成，飽富果香的酸甜滋味令人垂涎欲滴，讓味蕾品味火雞肉的另一番柔美滋味；「干邑雞汁」則是汲取烤雞精華雞汁，加入香醇的干邑白蘭地熬煮而成，微醺的成熟韻味適合搭配火雞一同享用。此外，禮籃更附上「香烤奶油水果玉米」、「香料培根洋芋」、「凱薩沙拉」與「法國長棍麵包」等經典佳餚，澎湃份量適合6人以上分享，滿足闔家大小的胃囊。凡11月15日前預購國賓爐烤火雞禮籃，再免費贈送濃郁香醇的「主廚特製南瓜派」乙份（加購價480元），為您與家人的冬日歡聚時光甜蜜加分。

(時報資訊)