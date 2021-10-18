男星艾成近年跨足餐飲業，斜槓當起老闆，艾成2017年在台北市西門町開「艾叻沙」創始店，主打馬來西亞古晉的家鄉味，最輝煌之際，在中山商圈、信義威秀也有開分店，不過隨著分店陸續收攤後，今（18日）卻傳出西門町創始店也即將熄燈，對此，艾成也做出回應。

艾成2017年投資2百萬在西門町開「艾叻沙」創始店，艾成在創業初期，還親自揹吉他自彈自唱攬客，加上東南亞觀光客口耳相傳，逐漸打出知名度，根據《鏡週刊》報導，艾成餐廳輝煌之際，在中山商圈、信義威秀也有開分店，慶城商圈也有插旗，不過隨著分店陸續收攤後，艾成目前努力守住西門創始店和慶城分店，所幸僅慶城店有上班族客源，生意較穩定。

艾成目前努力守住西門創始店和慶城分店。（圖／本報系資料照片）

但創始店受疫情影響，觀光客減少、餐廳門可羅雀，但每月房租就要20萬元，加上其他人事、食材成本，估計每個月要70萬收入才能打平，讓艾成認真考慮放棄創始店，對此，艾成坦言，他一直在掙扎，房東也很體諒，已減收2個月房租，加上疫情趨緩，讓艾成想再拚看看：「還沒辦法完全決定」。

其實，艾成在8月時就曾提到，2餐廳都是在疫情中苦撐過來「西門創始店還開著已經是奇蹟了」，艾成也坦言，員工的薪水一度發不出來，儘管疫情趨緩，艾成認為，百分百回客不太可能，能回5成就要感謝老天爺了，由於艾成和妻子王瞳財務分開，所以店內大小事，他必須要靠自己想辦法。

(時報資訊)