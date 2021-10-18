台股加權指數18日開高在16,816.94點，權王台積電（2330）開高在604元，上漲4元，聯發科（2454）、鴻海（2317）紛紛向上，台積電聯盟、比特幣概念、電動車概念，以及原物料塑化及鋼鐵股，亦是領漲族群，惟貨櫃三船走勢疲弱，航運股表現不振，壓抑指數漲幅，早盤小漲。

美股15日上漲，高盛財報強勁帶動股價上揚，也帶動大型銀行股的表現。

道瓊工業平均指數10月15日終場上漲1.09％（382.20點）、收35,294.76點。

那斯達克指數上漲0.50％（73.91點）、收14,897.34點。費城半導體指數上漲0.70％（23.17點）、收3,314.41點。

統一投顧指出，雖然加權指數上周合計漲140點，周線連二紅，暫時化解破底疑慮，不過，並未改變整體技術面的空頭型態。

統一投顧指出，考量美股企業財報獲利增速放緩，加上油價維持高檔，通膨及縮減購債議題將持續干擾資本市場;而且台股反彈，成交量並未明顯放大，且面臨上檔月、季線反壓，預期指數呈現上有壓、下有撐的震盪整理格局。

統一投顧指出，選股重於選市，建議採取低接布局、短打策略，以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

(時報資訊)

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