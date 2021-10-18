由於國際各國瘋搶能源，導致國際原油價格飆漲，經濟部長王美花18日表示，由於國際上大家都在搶，經濟部有亞鄰最低價及油價穩定機制兩方式來因應。

王美花18日出席立法院經濟委員會前受訪指出，由於近期國際上正在瘋搶能源，造成油價上漲，為了因應高漲的油價，台灣有雙重機制要來面對，第一是一直以來都有訂出「亞洲鄰國最低價」，相較日本、韓國、新加坡、香港等國的油價當作參考，要維持最低價，價格會是最低價，這是讓產業比較有競爭力。第二就是有油價穩定機制，由政府跟消費者一起吸收上漲的機制，讓油價可以平穩。

根據中油最新公告，18日起汽、柴油每公升原應各調漲2.0元及3.2元，為維持價格需維持亞鄰最低價，因此吸收此部分調幅，吸收後95無鉛汽油每公升31.3元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收1.2元，柴油吸收2.3元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.8元及0.9元。

(時報資訊)