【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】歐洲電價飆漲的情況更為嚴竣，根據歐盟執委會公布的數據，與2019年的平均值相比，歐洲的電力批發價格已經大漲200%。另一方面，中國的煤炭價格屢創歷史新高，為了節約能源已開始實施輪流限電。
美國國會在可能觸發金融災難的議題上僵持不下，也使全球經濟更加危機四伏。上周五拜登總統簽署一項由國會兩院通過的短期法案，將財政部舉債上限提高到12月3日，此舉暫時解除美國迫在眉睫的倒債危機，但再過不久，民主、共和兩黨將再度面臨攤牌之戰，而時間就落在年底的假期期間。
美國財政部長葉倫此前警告，政府無法支付帳單將帶來災難性的後果，倒債將導致美國經濟陷入衰退。財政部原本預期如果國會再不提高或凍結舉債上限，美國將在10月18日左右出現債務違約，經濟學家警告一旦美國倒債，數百萬人可能因此失業，將導致疫情爆發以來就業市場取得的所有進展化為烏有、信貸市場將陷入停滯，而聯邦人員薪資、聯邦醫療保險制度Medicare、軍人薪餉等付款全都必須暫停，而這完全是一場「自找的」災難。
最後是在如此多的風險前仍然面不改色的華爾街股市，也成為全球經濟面臨的風險之一。儘管美股應驗了惡名昭彰的「9月魔咒」，但標普500指數今年以來漲幅仍然超過18%。專家表示，投資人雖然討厭不確定性，但他們更愛寬鬆的資金。
美國經濟規模約為22兆美元，而自疫情爆發以來，該國政府透過財政和貨幣激勵措施為經濟注入的資金已經高達10兆美元，輕鬆可得的豐沛流動性沖淡了危機浮現的信號，但專家警告投資人不會永遠忽略這些警訊，因為聯準會的超寬鬆貨幣政策已經開始準備踩下煞車，最快下個月中旬就會啟動縮表，在沒有中斷的情況下，預計會在2022年中結束量化寬鬆。
聖路易斯聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)上周初除了表態支持11月開始縮表之外，亦支持加快讓量化寬鬆措施退場，以便為提前升息預留空間。他表示，希望能在明年第一季前結束縮表，那麼當通膨仍然居高不下且甚至漲得更高時，「如有必要，聯準會可以在春季或夏季升息」。
投資人當然知道派對總有結束的一天，所以在還能狂歡時就不會退縮，而「錯失恐懼症」(Fear Of Missing Out,FOMO)則讓股市熱度持續高漲，專家警告，美股正處於「史詩級泡沫」，且很難說何時會突然爆破。
GMO資產管理機構創辦人Jeremy Grantham）日前警告，華爾街股市正處於比1929年大崩盤和2000年網路泡沫化之前更為瘋狂的巨大泡沫中，正處於狂歡中的市場對於任何負面消息不屑一顧，但這種情況不會一直持續下去，標普500指數在未來幾個月可能下挫10%或甚至更多。(2-2)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：