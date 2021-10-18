【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】歐洲電價飆漲的情況更為嚴竣，根據歐盟執委會公布的數據，與2019年的平均值相比，歐洲的電力批發價格已經大漲200%。另一方面，中國的煤炭價格屢創歷史新高，為了節約能源已開始實施輪流限電。

美國國會在可能觸發金融災難的議題上僵持不下，也使全球經濟更加危機四伏。上周五拜登總統簽署一項由國會兩院通過的短期法案，將財政部舉債上限提高到12月3日，此舉暫時解除美國迫在眉睫的倒債危機，但再過不久，民主、共和兩黨將再度面臨攤牌之戰，而時間就落在年底的假期期間。

美國財政部長葉倫此前警告，政府無法支付帳單將帶來災難性的後果，倒債將導致美國經濟陷入衰退。財政部原本預期如果國會再不提高或凍結舉債上限，美國將在10月18日左右出現債務違約，經濟學家警告一旦美國倒債，數百萬人可能因此失業，將導致疫情爆發以來就業市場取得的所有進展化為烏有、信貸市場將陷入停滯，而聯邦人員薪資、聯邦醫療保險制度Medicare、軍人薪餉等付款全都必須暫停，而這完全是一場「自找的」災難。

最後是在如此多的風險前仍然面不改色的華爾街股市，也成為全球經濟面臨的風險之一。儘管美股應驗了惡名昭彰的「9月魔咒」，但標普500指數今年以來漲幅仍然超過18%。專家表示，投資人雖然討厭不確定性，但他們更愛寬鬆的資金。

美國經濟規模約為22兆美元，而自疫情爆發以來，該國政府透過財政和貨幣激勵措施為經濟注入的資金已經高達10兆美元，輕鬆可得的豐沛流動性沖淡了危機浮現的信號，但專家警告投資人不會永遠忽略這些警訊，因為聯準會的超寬鬆貨幣政策已經開始準備踩下煞車，最快下個月中旬就會啟動縮表，在沒有中斷的情況下，預計會在2022年中結束量化寬鬆。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)上周初除了表態支持11月開始縮表之外，亦支持加快讓量化寬鬆措施退場，以便為提前升息預留空間。他表示，希望能在明年第一季前結束縮表，那麼當通膨仍然居高不下且甚至漲得更高時，「如有必要，聯準會可以在春季或夏季升息」。

投資人當然知道派對總有結束的一天，所以在還能狂歡時就不會退縮，而「錯失恐懼症」(Fear Of Missing Out,FOMO)則讓股市熱度持續高漲，專家警告，美股正處於「史詩級泡沫」，且很難說何時會突然爆破。

GMO資產管理機構創辦人Jeremy Grantham）日前警告，華爾街股市正處於比1929年大崩盤和2000年網路泡沫化之前更為瘋狂的巨大泡沫中，正處於狂歡中的市場對於任何負面消息不屑一顧，但這種情況不會一直持續下去，標普500指數在未來幾個月可能下挫10%或甚至更多。(2-2)

(時報資訊)