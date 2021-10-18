【時報記者張漢綺台北報導】台嘉碩(3221)宣布將子公司RFMi的51%股權轉讓給美國上市公司Akoustis(“AKTS”)，台嘉碩將取得600萬美元及250萬美元價值的Akoustis股票，預計今年第4季認列，兩家公司也簽署策略協議，未來將共同開發5G、車用、工控及衛星通信等產品，搶攻相關市場龐大商機，今天早盤股價開高。

台嘉碩以生產頻率元件(石英元件)為主，產品包括：SAW、antenna(天線)、DR Filter(濾波器)及體波(BAW)石英元件等，Akoustis為BAW射頻濾波器解決方案公司，公司致力於下一代材料科學和MEMS晶圓製造，與現有多晶BAW技術相比，Akoustis具有更高的頻率和更高的輸出功率，且公司利用其專有的XBAW製造工藝為移動和其他無線市場生產體聲波射頻濾波器，有助於信號蒐集並加速天線和後端資訊之間的頻帶性能。

台嘉碩宣布與Akoustis達成RFMi股權轉讓協議；台嘉碩表示，根據該協議，TST將其子公司RFMi的51%轉讓給AKTS，公司將取得600萬美元及250萬美元價值的Akoustis股票，預計今年第4季認列。

看好BAW在高頻及超高頻產品應用，台嘉碩亦與Akoustis簽署策略聯盟，台嘉碩表示，公司強項在SAW，而AKTS強項在BAW，雙方合作策略開發新產品，可望應用Akoustis領先的先進XBAW射頻諧振器和濾波器技術，以及台嘉碩SAW/TC-SAW產品和工藝組合，開發和推廣下一代通信產品。

台嘉碩表示，此項策略發展預計將對先進5G網絡、汽車(ADAS)、醫療植入與監測健康管理、衛星通信、工業和物聯網應用及其他移動性非常重要的市場提供廣泛的新產品，有助於拉升兩家公司產品市佔率。

受惠於石英元件需求成長及營運調整成果顯現，台嘉碩今年上半年稅後盈餘為5657萬元，年增4.6倍，每股盈餘為0.56元，累計前3季合併營收為21.57億元，年增37.27%，儘管第4季電子產業鏈變數不少，台嘉碩預估，第4季營運可望維持第3季水準。

(時報資訊)

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