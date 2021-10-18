【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4300元，較前一交易日升值0.86分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年10月18日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4300元，1歐元對人民幣7.4584元，100日元對人民幣5.6253元，1港元對人民幣0.82658元，1英鎊對人民幣8.8492元，1澳大利亞元對人民幣4.7754元，1新西蘭元對人民幣4.5584元，1新加坡元對人民幣4.7698元，1瑞士法郎對人民幣6.9649元，1加拿大元對人民幣5.1992元，人民幣1元對0.64671馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.0425俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2725南非蘭特，人民幣1元對183.91韓元，人民幣1元對0.57124阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58333沙特里亞爾，人民幣1元對48.2248匈牙利福林，人民幣1元對0.61177波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9976丹麥克朗，人民幣1元對1.3395瑞典克朗，人民幣1元對1.3087挪威克朗，人民幣1元對1.43999土耳其里拉，人民幣1元對3.1662墨西哥比索，人民幣1元對5.1912泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

#人民幣匯率

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +382.2(1.09%)
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S&P500
4471.37 +33.11(0.746013%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +73.911(0.5%)
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費半指數
3314.407 +23.17(0.7%)
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日經225
29068.63 517.7(1.81%)
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南韓KOSPI
3009.13 -5.93(0.2%)
10:45
香港恆生
25166.78 -164.18(0.65%)
10:45
上證指數
3550.0382 -22.328(0.63%)
10:30
深圳成指
10906.5485 -67.8435(0.618%)
10:45
英國FTSE
7234.03 +26.31(0.37%)
10/16
法國CAC
6727.52 +42.31(0.63%)
10/16
德國DAX
15587.36 +124.64(0.81%)
10/15

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