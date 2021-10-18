【時報-台北電】運價拖累，上周五BDI指數續挫4.1%；因中國對鐵礦石的需求黯淡，全球最大鐵礦石生產商，力拓集團(Rio Tinto)今年出貨量恐不如預期，令多運輸鐵礦石之海岬型船運價減少逾5700美元，導致波羅的海乾散貨BDI指數下跌4.1%，創至今年1月底以來當周最大跌幅。
其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌208點，收4854點，跌幅4.1%；海岬型運費指數(BCI)下跌695點，收7767點，跌幅8.2%；其平均日租金為每艘64417美元，減少5764美元。
巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲42點，收作4065點，漲幅1%，其平均日租金為每艘36584美元，增加380美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲34點，收作3576點，漲幅1%。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)
(時報資訊)
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